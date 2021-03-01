فضل شاكر يطرح أغنية لسه الحالة ماتسرش .. فيديو

طرح المطرب فضل شاكر أغنيته الجديدة "لسه الحالة ماتسرش" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

الأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.

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وإطلق فضل شاكر فيديو كليب جديد من خلال أغنية " وينك حبيب " من كلمات والحان ايمن قميحة ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي واشراف عام اياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية : وينك حبيب؟!

مذكرني ولا نسِيت؟! / مين انا وشو حكيت... لِبحضني ياما غفيت... وينك رد عليي... كِيفُن حبيب؟! / خدودك وعينيك؟!

كل شي بيسألني عليك... انا مافيي هيك ... على بُعدك مافيي... كل ما تقرب مني الناس... وانت منك حدي ... عم بوهم حالي بإحساس

بلحظة بيقلُب ضدي... عم جرب انساك فيهن... عم شوفك جوا بعينيهن... حتى بإسمك عم سميهن... ويرد الصدا

لو انت بتعرف شو بيعني... انو تكون بعيد عني... حتى حالي مابيسمعني...ومابقشع حدا... وينك حبيبي؟

"وينك حبيب" هي ترجمة للأحاسيس والمشاعر ، وتمتاز بعذوبة الكلمات وتوهج العاطفة ، بجمالها وروعتها ،وهي تجسيد لعلاقة الحب بين العاشقين شعرا ولحنا وغناء ، والفنان فضل شاكر حقق نجاحات فنية خلال مشواره الفني ليؤسس لنفسه مدرسة فنية رائدة امتازت بتقديم اللون الغنائي الطربي والرومانسي ، وتفرده به دون غيره ، ينساب بعفوية وتلقائية إلى الروح والقلب.

يذكر ان الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل اعادة طرح الاعمال الغنائية الطربية " حفلات " على قناته الخاصة على الموقع العالمي "يوتيوب " فيما سيشهد هذا العام 2021 طرحا للعديد من الاعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع ابرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.