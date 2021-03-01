فنانة قديمة.. نور تنعى أحلام الجريتلي

نعت الفنانة اللبنانية نور، الفنانة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاما.



ونشرت نور عبر استورى انستجرام، صورة للفنامة أحلام الجريتلي، وعلقت قائلة: "الله يرحمها فنانة قديرة وطيبة جدا".

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وأقيمت الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غيابا تاما للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يواري جسدها التراب.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".