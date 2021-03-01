بداية العرض 13 مارس.. أحمد خالد أمين يكشف موعد الانتهاء من تصوير حكاية يوم من الأيام

أكد المخرج أحمد خالد أمين في تصريح لـ "دوت الخليج" أنه سينتهي غدا الثلاثاء من تصوير كافة المشاهد في حكاية "يوم من الأيام" والتي ستكون ضمن أحداث مسلسل "وراء كل باب".

وأضاف "سأختتم غدا كافة المشاهد في منطقة الصليبة بالمنصورية.. حيث تجمع المشاهد بين النجم الكبير أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدي رفعت".

وقال أمين " موعد عرض المسلسل سيكون في ١٣ مارس الجاري على قناة الحياة.. والقصة جديدة متعملتش قبل كده إن شاء الله تبقي مفاجأة للناس".

مسلسل "وراء كل باب"، وهو عبارة عن مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات؛ ولكل حدوتة أبطال مختلفين.

ويشارك فى البطولة الفنان القدير أحمد خليل، ويوسف عثمان وهايدي رفعت؛ الحكاية من تأليف يسري الفخراني وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف من إخراج أحمد خالد أمين.