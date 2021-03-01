أكد المخرج أحمد خالد أمين في تصريح لـ "دوت الخليج" أنه سينتهي غدا الثلاثاء من تصوير كافة المشاهد في حكاية "يوم من الأيام" والتي ستكون ضمن أحداث مسلسل "وراء كل باب".
وأضاف "سأختتم غدا كافة المشاهد في منطقة الصليبة بالمنصورية.. حيث تجمع المشاهد بين النجم الكبير أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدي رفعت".
وقال أمين " موعد عرض المسلسل سيكون في ١٣ مارس الجاري على قناة الحياة.. والقصة جديدة متعملتش قبل كده إن شاء الله تبقي مفاجأة للناس".
ويشارك فى البطولة الفنان القدير أحمد خليل، ويوسف عثمان وهايدي رفعت؛ الحكاية من تأليف يسري الفخراني وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف من إخراج أحمد خالد أمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية العرض 13 مارس.. أحمد خالد أمين يكشف موعد الانتهاء من تصوير حكاية يوم من الأيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.