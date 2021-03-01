الأسبوع الثالث من المسلسل.. الأنسة فرح تعترف بحبها لطارق ومقتل عاصي الغول

في الأسبوع الثالث من مسلسل الآنسة فرح، تختلط الأمور أكثر وأكثر، وتبدأ في الشعور بانجذاب عاطفي تجاه دكتور عمرو، المشرف على رسالة الماجستير، ويبدأ شادي في اتخاذ قرارات قوية جدًا، ومفاجآت غير متوقعة حول قضية عاصي الغول.. فما الذي حدث؟

فرح تتورط في حب عمرو

رأت فرح الدكتور عمرو في أحلامها أكثر من مرة، واختلط عليها الأمر وظنّت أنه يحبها، وبالفعل كان معجبًا بها، ولكن ليست بالطريقة التي تمنتها فرح، فقد اعترف لها بأنه غير مستعد للزواج، وأن ذلك لا يعني أنهما ليسا في علاقة، ولكن تذكّرت فرح خطيبها السابق طارق، وقررت ألا تستكمل تلك اللعبة معه.

فندق شادي وهدان متورط في تجارة المخدرات

من الناحية الأخرى، بدأ فندق شادي وهدان في الانهيار تدريجيًا، بسبب تورطّه في التعاون مع أكبر تجار مخدرات في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع حفلات الزفاف، وتعاون شادي مع الشرطة لإيجاد حل لقضية المخدرات.

فرح تنهي علاقتها بشادي تمامًا

أما فرح فقد قررت أن تكون واضحة تمامًا للمرة الأولى وتنهي علاقتها تمامًا مع شادي، وتخبره أنه أصبح من الصعب أن يعودا مرة أخرى كما كانا، لأنها لم تعد تشعر بالحب تجاه.

مفاجأة الحلقة.. مقتل عاصي الغول

وشهد هذا الأسبوع أكبر مفاجأة وهي مقتل عاصي الغول، بعدما تعاونت ميريام مع الشرطة للإيقاع به، وقتلته عصابة الماما، لتنتهي قصته تمامًا وتركز الشرطة بحثها عن عصابة الماما.

فرح تعترف بحبها لطارق

وأخيرًا أخبرت فرح طارق أنها مازالت تحبه، بعد مقتل عاصي الغول، وانتهاء قضيته، ذهب لها طارق ليخبرها، ووقتها اعترف كل منهما للآخر بحبه، ليعودا كما كانا، وتتبقى خطوة واحدة هي موافقة شادي والد فريد على هذه العلاقة.

فشل الصلح بين طارق وشادي

حاولت فرح الصلح بين شادي وطارق، بعد موافقتها على الخطوبة من طارق، ولكن شادي وهدان رفض بشدة، وحاول الإساءة لطارق في اجتماع صلحهما، مما جعل طارق ينفعل، وانتهى اللقاء وكل شخص يكره الآخر كما كان الوضع.

ماجد الألفى والمعجبة المجنونة

بدأت القصة باختفاء الفانلات الداخلية للنجم ماجد الألفي، ليكتشف فيما بعد أن سبب اختفائها هي مساعدته نايلة التي أدمنت حبه، وقررت أن ينتحرا سويًا في بث مباشر للجمهور، فقيّدته وأجبرته على أخذ المنومات وسيطرت على حياته حتى جاء موعد الانتحار.

طارق ينقذ ماجد الألفي

بدون طارق، لكان ماجد الألفي الآن ميتًا، فبعد أن وجد طارق علب الميك آب أمام غرفة ماجد الألفي لأيام، قرر الاطمئنان عليه، ليكتشف حبسته طوال هذا الوقت، ويقبض على نايلة وينقذه.

خطوبة طارق وفرح للمرة الثانية

الآن موعد الأخبار السعيدة، فأخيرًا تمت خطبة طارق وفرح بنجاح، ليعودا كما كان من البداية .

سر لعنة وجدي شاهين

أما جوجو، فقد تواصلت مع وجدي شاهين حبيبها السابق المشهور بنحسه، واعترفت لديدا وفرح بأنه كان حبها الأول وليس والد ديدا، الأمر الذي أثار خلافًا بينهما، وفي الوقت نفسه دفع ديدا إلى دعوة وجدي إلى بيتهما، لتبدأ سلسلة متواصلة مع النحس والتكسير والدمار، وحتى الآن لا أحد يفهم سر لعنة وجدي شاهين.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل لعام 2020.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.