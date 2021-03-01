وأيضا:
حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
وعقب قبولها الجائزة عن بعد، شكرت مخرجة الفيلم تشاو فريق المهرجان والجمهور، قائلة: "لا يمكننا فعل ذلك بدونكم.. السينما تدور حول المشاركة".
وفي نداء إلى الجماهير التي شاهدت فيلم "Nomadland" عن بُعد وفي عروض السيارات، أضافت: "من فضلكم، استمروا لأننا لا نستطيع القيام بذلك بدونكم، نحن ممتنون للغاية ونأمل أن نراكم جميعًا على الطريق".
الفيلم سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الماضية، وشهد زحاما كبيرا، ومن المنتظر ان ينافس بضراوة على جوائز الأوسكار.وتدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند ، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.
حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
وعقب قبولها الجائزة عن بعد، شكرت مخرجة الفيلم تشاو فريق المهرجان والجمهور، قائلة: "لا يمكننا فعل ذلك بدونكم.. السينما تدور حول المشاركة".
وفي نداء إلى الجماهير التي شاهدت فيلم "Nomadland" عن بُعد وفي عروض السيارات، أضافت: "من فضلكم، استمروا لأننا لا نستطيع القيام بذلك بدونكم، نحن ممتنون للغاية ونأمل أن نراكم جميعًا على الطريق".
الفيلم سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الماضية، وشهد زحاما كبيرا، ومن المنتظر ان ينافس بضراوة على جوائز الأوسكار.وتدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند ، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Nomadland.. كل ما يجب معرفته عن الفيلم الحاصل على جائزة جولدن جلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.