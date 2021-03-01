Nomadland.. كل ما يجب معرفته عن الفيلم الحاصل على جائزة جولدن جلوب

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وعقب قبولها الجائزة عن بعد، شكرت مخرجة الفيلم تشاو فريق المهرجان والجمهور، قائلة: "لا يمكننا فعل ذلك بدونكم.. السينما تدور حول المشاركة".

وفي نداء إلى الجماهير التي شاهدت فيلم "Nomadland" عن بُعد وفي عروض السيارات، أضافت: "من فضلكم، استمروا لأننا لا نستطيع القيام بذلك بدونكم، نحن ممتنون للغاية ونأمل أن نراكم جميعًا على الطريق".

الفيلم سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الماضية، وشهد زحاما كبيرا، ومن المنتظر ان ينافس بضراوة على جوائز الأوسكار.وتدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند ، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.