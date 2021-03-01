بعد تألق محمد عبد المنصف أمام الزمالك.. أول تعليق من لقاء الخميسي

علقت الفنانة لقاء الخميسى على تألق زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

واكتفت لقاء بالتصفيق والتهليل له ونشر صورة لزوجها كنوع من الفرحة لأدائه المتميز أمام نادى الزمالك وحافظ على شباكه نظيفة لتنتهى المباراة بالتعادل دون أهداف.

انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

وتقاسما نقطتا اللقاء وأصبح رصيد الزمالك 30 نقطة متصدرًا المركز الأول، بينما يرتفع رصيد دجلة إلى 8 نقاط ويستمر متزيلًا لجدول الدوري.