شكرا لقرائتكم خبر عن وضع عادل إمام على جهاز تنفس اصطناعي وهذه تفاصيل حالته الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 1 مارس 2021 11:37 مساءً - كشفت معلومات خاصة لموقع “الفن” أن الفنان المصري القدير ​عادل إمام​ اصيب بضيق تنفس نتيجة التدخين في السنوات الماضية وما يبذله من مجهود، مما استدعى أستخدامه جهاز التنفس الاصطناعي.

وأكدت مصادر “الفن” أن أن زعيم الكوميديا العربية غير مصاب بفيروس كورونا، كما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا، خصوصاً مع التزامه الكلي بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل وعدم استقبال أحفاده واولاده أحياناً.

وتفيد المعلومات أن الفنان يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص وأن المعلومات التي وردت حول أصابة إمام بحالة من الاكتئاب بفعل الحجر الصحي الذي فرضه على نفسه غير صحيحة وهو يتواصل هاتفياً مع عدد من أصدقائه بين الحين والآخر .