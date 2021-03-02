اليونسكو تطالب بإعادة (عثتر) الى موطنه الأصلي

اليونسكو تطالب بإعادة (عثتر) الى موطنه الأصلياستنكرت الامانة العامة للجنة الوطنية لليونسكو قيام الامير حمد بن عبدالله آل ثاني بعرض الوعل البرونزي اليمني " عثتر " بقصر فونتينبليو الفرنسي و متاحف طوكيو .

وادان أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور احمد الرباعي في الرسالة التي وجهها اليوم إلى مديرة مكتب منظمة اليونسكو بالدوحة آنا بوليني ، العمليات المستمرة لنهب وسرقة الاثار والقطع الاثرية اليمنية القديمة .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب الدكتور الرباعي منظمة اليونسكو والانتربول الدولي القيام بدورهم الانساني وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية إزاء المسؤولين عن عملية تهريب وعرض الوعل البرونزي " عثتر " الذي تم نهبه من موقع " مريمه " بحريب التابعة لمحافظة مأرب اليمنية بطرق غير شرعية والعمل على سرعة إعادته إلى بلده الأصلي اليمن بموجب الإتفاقات والقوانين الدولية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار والممتلكات الفكرية .

