أخويا العزيز.. تامر حبيب يهنئ السقا بعيد ميلاده

هنأ الكاتب والسيناريست، تامر حبيب، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتب تامر حبيب: "عيد ميلاد سعيد يا أخي العزيز" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، مهنئين السقا بيوم ميلاده، ومتمنين له السعادة والنجاح.
وأضاف تامر حبيب، صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا ومنة شلبي، والتي تجمعهم صداقة قوية، وشاركا معا في العديد من الاعمال، من أهمها فيلم "عن العشق والهوى".
ويعد أحدث مشاركات أحمد السقا الدرامية، مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان2021، ويضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش.
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