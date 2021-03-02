أبناء أحمد السقا يحتفلون بعيد ميلاده الـ 48 والنجوم يهنئونه.. بالصور

أحمد السقا احتفل اليوم بعيد ميلاده الـ48، وتلقى رسائل تهنئة من زملائه الفنانين وكذلك من أبنائه والذين نشروا عدة صور نادرة لهم مع والدهم ووجهوا إليه رسائل مؤثرة احتفالاً بهذه المناسبة.

أبناء أحمد السقا يحتفلون بعيد ميلاده بصور نادرة

ونشر أبناء أحمد السقا صوراً نادرة لهم مع والدهم على مواقع التواصل احتفالاً بعيد ميلاده الـ 48، وهنأ ياسين السقا والده بعيد ميلاده ونشر عدة صور له معه من مراحل عمرية مختلفة، وهنأه قائلاً:" عيد ميلاد سعيد يا سندي دائماً.. أحبك يا أبي"، ونشر أيضاً شقيقه الأصغر حمزة عدة صور له مع والده على انستقرام، ووجه رسالة خاصة إليه في عيد ميلاده بالإضافة إلى شقيقته نادية، وقال في رسالته:" شكراً لك على كل شيء، أحبك كثيراً، أنت كل شيء في حياتي وقدوتي..".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد أحمد السقا

وهنأ عدد من النجوم الفنان أحمد السقا أيضاً بعيد ميلاده، ونشروا صوراً لهم معه على مواقع التواصل، ومنهم الفنانة نجلاء بدر والتي تشاركه بطولة مسلسل "نسل الأغراب" وقالت له:" كل سنه وانت طيب يا اخ وصديق واجدع واعز الناس"، ونشرت الفنانة نادية الجندي صوراً لها مع السقا وقالت:" صديقي وحبيبي الجدع الفنان الجميل احمد السقا كل سنة وأنت طيب وبخير، وسنة سعيدة عليك كلها صحة ونجاح وسعادة وتألق وعقبال ١٠٠ سنة".

ونشر الفنان أمير كرارة تهنئة إلى أحمد السقا وقال:" كل سنة وانت طيب يا واد عمي"، وكذلك الفنان إدوارد والذي نشر فيديو طريف له مع السقا في كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، وعلق على الفيديو قائلاً:" ‏كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة وبالتوفيق في نسل الاغراب"، وهنأ كذلك الفنان أحمد خالد صالح السقا ونشر صورة معه وقال:" كل سنة وانت طيب يا أجدع عم وأخ وصاحب.. حبيبي يا خال".

أحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب"

وعلى الجانب الفني، ينشغل الفنان أحمد السقا هذه الأيام بتصوير دوره في مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة، والذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل نجلاء بدر ومي عمر وإدوارد وغيرهم، وهو من إخراج محمد سامي.