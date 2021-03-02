مصطفى قمر لوالده في يوم ميلاده: سندي وضهري وقدوتي وعميد العائلة

هنأ الفنان مصطفى قمر، والده، بمناسبة يوم ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب مصطفى قمر: "أبويا الغالي أنت سندي وضهري وقدوتي وعميد عائلة قمر، ربنا يخليك ليا ويديلك الصحة وطولة العمر والسعادة، كل سنة وانت طيب يا بابا happy birthday dad ✨????????????????????????"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره ونجوم الفن، متمنين لوالده الصحة والسعادة، وكانت أبرز التعليقات، كالاتي:

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عل علق الفنان سليمان عيد، قائلا" كل سنه وهو طيب وبخير وصحه وسعاده يا احلى واجمل قمر❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

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وأضاف الفنان احمد كرارة تهنئة خاصة، قائلا: "ربنا يحفظه ويخلهولك ❤️"

يُذكر أن الفنان مصطفى قمر، بدأ تصوير دوره فى مسلسل "فارس بلا جواز" والذى من المقرر عرضه فى رمضان القادم.

ويشارك مصطفى قمر، فى بطولة العمل كل من محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبياري ومحمد طعيمة، وعدد من الوجوه الشابة الصاعدة، منهم: مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.

ويضم العمل أيضًا كلًا من الفنانة شيرى عادل، وريم مصطفى وندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل.