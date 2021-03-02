البرومو الأول لمسلسل أبلة فاهيتا الجديد على نتفليكس "دراما كوين".. بالفيديو

الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" نشرت الإعلان الأول لمسلسلها الجديد "دراما كوين" على شبكة "نتفليكس"، وكشفت موعد عرضه أيضاً في أول تجاربها التمثيلية.

أبلة فاهيتا تنشر الإعلان الأول لمسلسلها "دراما كوين"

ونشرت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" فيديو البرومو الأول لمسلسلها الجديد "دراما كوين"، وكشفت عن موعد عرضه على شبكة "نتفليكس" في يوم 15 مارس الجاري، وعلقت أبلة فاهيتا على البرومو:" الإعلان الرسمي لمسلسل دراما كوين، مسلسل دراما كوين بطولة كوين الدراما المصرية "أنا" من ١٥ مارس على نتفليكس"، وعلقت الشبكة على البرومو:" هاتوا الكحل وافتحوا الستارة ل "أبلة فاهيتا" الأبلة في دراما كوين يُعرض 15 مارس".

مفاجآت مسلسل أبلة فاهيتا الأول

وعرض البرومو عدة مفاجآت في مسلسل "دراما كوين" لأبلة فاهيتا، وعلى رأسها مشاركة عدد من النجوم في المسلسل المكون من 6 حلقات، ومنهم الفنان باسم سمرة، والذي ظهر في البرومو وهو يطارد أبلة فاهيتا ويدخل في صراع معها، بالإضافة إلى الممثلة الشابة دنيا ماهر والممثل أسامة عبد الله، ومن المتوقع ان يشارك في المسلسل عدد من النجوم كضيوف شرف أيضاً.

وظهرت أبلة فاهيتا في البرومو مع عائلتها ومنهم شخصية ابنتها "كارو"، وعرض البرومو ملامح قصة المسلسل الكوميدي القصير، والتي تدور حول قصة صعود أبلة فاهيتا وتحقيقها الشهرة والمال، وما مرت به من صعاب وتحديات، ومواجهتها لعدة مواقف ومطاردات صعبة، ولا يخلو المسلسل من المشاهد الكوميدية والتي تشتهر بها الدمية أبلة فاهيتا.

أبلة فاهيتا مفاجأة نتفليكس في2021

والجدير بالذكر أن أبلة فاهيتا قد أعلنت قبل عام عن تعاونها مع منصة نتفليكس العالمية، وعلق حساب أبلة فاهيتا على الخبر بطرافة وقتها قائلًا: "يوه! خبطت في القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع"، وذلك بعد شهرتها في تقديم البرامج الكوميدية والحوارية وآخرها برنامج "لايف من الدوبليكس" والذي يعرض حالياً على قناة ON وتستضيف به عدد من النجوم أسبوعياً، وآخرهم الفنانة شيرين رضا والتي حلت ضيفة على آخر حلقات البرنامج.