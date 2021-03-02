تركي آل الشيخ يجمع آراء 26 مليون شخص عن حفلات الفرق الموسيقية الكورية

شارك المستشار تركي ال الشيخ، مقطع فيديو، من حلقة برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاء في المقطع، إشادة الإعلامي عمرو أديب بجهود المستشار المبذولة، وعبر عن رأيه واعجابه بالفكرة القائمة حول استطلاع الرأي الذي أجراه تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، للسعوديين، حول "أي الفرق الكورية يتمنون حضور حفلة لها؟".

وتفاعل مع هذا الاستطلاع عدد كبير، يتجاوز 26 مليون فرد، على أمل عودة الحياة الطبيعية، وإقامة الحفلات الترفيهية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا.