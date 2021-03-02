شارك المستشار تركي ال الشيخ، مقطع فيديو، من حلقة برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وجاء في المقطع، إشادة الإعلامي عمرو أديب بجهود المستشار المبذولة، وعبر عن رأيه واعجابه بالفكرة القائمة حول استطلاع الرأي الذي أجراه تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، للسعوديين، حول "أي الفرق الكورية يتمنون حضور حفلة لها؟".
وتفاعل مع هذا الاستطلاع عدد كبير، يتجاوز 26 مليون فرد، على أمل عودة الحياة الطبيعية، وإقامة الحفلات الترفيهية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ يجمع آراء 26 مليون شخص عن حفلات الفرق الموسيقية الكورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.