إنجي المقدم نجمة العدد الأول لشهر المرأة من غلاف مجلة شهيرة

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها تصدرها العدد الأول من غلاف إحدى المجلات الشهيرة، لشهر المرأة "شهر مارس الجاري"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت إنجي المقدم، قائلة: "في أجزاء ضلمة كتير ووقعات كتير وفشل مش بنبينها عشان ماحدش عاوز يشوف ده، المرأة المشهورة في المجتمع العربي دايمًا بتكون عليها ضغوطات وبتتعرض لنقد طول الوقت".
وظهرت إنجي المقدم بإطلالة جذابة بفستان بلون أخضر فاتح، وارتدت جاونتي باللون الأحمر اللامع، وحرصت على اكمال الإطلالة بالميك اب والاكسسوارات المناسبة.
وعن آخر اعمالها، أعلنت الفنانة انجي المقدم مشاركتها في المسلسل الرمضاني الاختيار 2 والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية ضد الإرهاب، حيث نشت البوستر الدعائي لعمل عبر انستجرام، وعلقت عليه: "الاختيار 2 (رجال الظل) .. رمضان 2021 إن شاء الله ."
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