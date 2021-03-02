رجل بلا قلب.. أحمد العوضي يحمس جمهوره لشخصية "سيف الخديوي"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب العوضي، معلقا عليها: "رجل بلا قلب.. سيف الخديوي"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات، ما بين : " يعني مافيش شوية رومانسية في المسلسل ولا ايه؟.. مستنينك يا باشا".

ومن المقرر عرض مسلسل "اللى مالوش كبير" فى رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز، وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.