سمية الألفي تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر الفيشاوي في أحدث ظهور.. بالصور

سمية الألفي عادت للظهور مجدداً على مواقع التواصل، واحتفلت بعيد ميلاد ابنها عمر الفيشاوي، ونشر أحمد الفيشاوي عدة صور له مع والدته وشقيقه.

سمية الألفي تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر الفيشاوي

واحتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد شقيقه عمر الفيشاوي، ونشر صور لشقيقه على انستقرام من احتفالهم بعيد ميلاده، وذلك في أحدث ظهور للأخير، والمعروف عنه ابتعاده عن الأضواء والسوشيال ميديا، ونشر أيضاً أحمد الفيشاوي صورة لوالدته الفنانة المعتزلة سمية الألفي أثناء مشاركتها في الاحتفال بعيد ميلاد ابنها عمر، وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلاً:"عيد ميلاد سعيد عمر الفيشاوي، أحبك يا أخي".

سمية الألفي في أحدث ظهور مع ابنها عمر الفيشاوي

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرها أحمد الفيشاوي على حسابه بانستقرام خاصة بسبب ظهور الفنانة سمية الألفي بعد فترة غياب، حيث كان ظهورها الأخير في فترة وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، ونشر أحمد الفيشاوي أيضاً صوراً لزوجته أثناء مشاركتها في الاحتفال العائلي بعيد ميلاد شقيقه عمر الفيشاوي.

وكانت سمية الألفي قد أعلنت العام قبل الماضي نيتها العودة للتمثيل بعد غياب سنوات، بعدما طلب منها الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" أن تتراجع عن قرار الاعتزال الذي اتخذته قبل سنوات، والعودة إلى التمثيل مرة أخرى، وهو ما استجابت له اليوم، وأعلنت عن نيتها للعودة رسميًا للفن خلال الفترة المقبلة، وعبرت عن استعدادها لتلقي الأعمال والأدوار الجديدة ولكنها لم تكشف مجدداً موقفها من العودة، ويذكر أن أخر عمل درامي لسمية الألفي كان مسلسل "كناريا وشركاه" مع فاروق الفيشاوي والذي عُرض عام 2003، واختفت عن الأنظار منذ ذلك العمل.

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بأغنية "نمبر 2"

ويذكر أن أحمد الفيشاوي قد أثار الجدل في الفترة الماضية بسبب طرحه فيديو كليب أغنية "نمبر 2"، والتي سخر بها من الفنان محمد رمضان، وتسببت الأغنية في انقسام الجمهور حول مستواها ومضمونها، في الوقت الذي يستعد به للعودة سينمائياً هذا العام، ونشر مؤخراً بوستر فيلمه الجديد "قمر 14" مع غادة عادل وخالد النبوي وعدد من النجوم، بالإضافة إلى فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني وخالد الصاوي وعدد من النجوم.