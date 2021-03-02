دنيا بطمة تستعرض أدلة براءتها في قضية "فضح المشاهير" وتكشف موعد مغادرة شقيقتها السجن

دنيا بطمة أثارت الجدل مجدداً بسبب قضيتها "فضح المشاهير"، ونظمت مؤتمر صحفي مع محاميها لاستعراض أدلة برائتها للجمهور ووسائل الإعلام، وكشفت بالمؤتمر عدة أسرار جديدة في قضيتها.

دنيا بطمة تعلن براءتها في قضية فضح المشاهير بمؤتمر صحفي

دنيا بطمة عادت للحديث عن قضيتها "فضح المشاهير"، ولإثارة الجدل مرة أخرى حول برائتها في القضية، ونظمت مؤتمر صحفي في المغرب مع محاميها، والذي أعلنت به برائتها من كل التهم المنسوبة إليها في قضية إدارة حساب "حمزة مون بيبي" أو فيما يعرف بقضية فضح وابتزاز المشاهير، واستعرض محاميها أدلة ووثائق تثبت برائتها في القضية، واستند في حديثه على حيثيات حكم المحكمة الابتدائية والاستئنافية والتي ذكرت إنه لا يوجد صلة أو دليل يربط دنيا بطمة بالحساب الوهمي.

دنيا بطمة تستعرض أدلة برائتها في قضية فضح المشاهير

وأكد محامي دنيا بطمة في المؤتمر براءة دنيا بطمة في القضية، وكشف أيضاً براءة شقيقتها ابتسام بطمة في القضية، وقال إنها ستغادر السجن في منتصف الشهر الجاري، ورغم الأخبار السارة التي زفتها دنيا بطمة ومحاميها في القضية، إلا أنا أثارت الجدل والتساؤلات بسبب المؤتمر الصحفي، خاصة بسبب عدم كشفها عن جميع تفاصيل القضية وعن مصير الحكم الأخير الذي واجهته بالسجن لمدة عام، وكذلك حول سبب تنظيم مؤتمر صحفي للدفاع عن نفسها رغم عدم صدور حكم نهائي بتبرئتها من جميع التهم والقضايا حتى الآن.

وأعلنت دنيا بطمة حصولها على البراءة ونشرت صورة من المؤتمر الصحفي وعلقت:"مؤتمر صحفي كان عبارة عن مرآة تعكس الحقيقة التي لطالما انتظرها الرأي العام، شكرا للاستاذ والهرم النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي وقف وقفة الابطال بهذا الملف قام بترجمة الحقيقة و تفسيره بدقة لحكم المحكة والتي حكمت ببراءة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة من تسيير الحساب لعدم توفير اي أدلة تثبت ذلك، وعدم توفرنا على القن السري للولوج الى الحساب وكذلك بعدم مؤاخذتنا بتهم ثقيلة وهي اساس هذا الملف، تم تظليل الرأي العام لمدة طويلة وكان السكوت رفيق دربي طيلة هذه الايام الى ان جاء يوم لكشف الحقيقة، ومن كانت له يد في الكذب على الشعب المغربي العظيم الكذب حبله قصير ولكم الله فالله خير وكيل..بحكم من المحكمة انا وشقيقتي صدر في حقنا حكم البراءة من تسيير الحساب...انتهى.. وأخيرا لن أقول سوى الله يبعد عنا وعنكم شر الخلق".

دنيا بطمة تبكي بسبب شقيقتها ابتسام

وتلقت دنيا بطمة انتقادات من قبل البعض أيضاً بسبب منعها بعض وسائل الإعلام من حضور المؤتمر بالإضافة إلى عدم إجابتها على بعض الاستفسارات القانونية من البعض، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام اعتذرت به لمن لم يستطيعوا الحضور وبررت ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، واحتفل جمهورها بإعلانها برائتها في القضية وكذلك بسبب استعراضها أدلة برائتها في القضية.

وشهد المؤتمر الصحفي عدة لقطات مؤثرة لدنيا بطمة بعدما لم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن الموقف القانوني لشقيقتها ابتسام بطمة، والتي تتواجد في السجن منذ شهور بتهمة التورط في إدارة الحساب المتهم بفضح المشاهير، وحضرت بطمة برفقة زوجها المنتج محمد الترك، وكانت آخر التطورات في قضية دنيا بطمة وشقيقتها برفض الاستئناف والحكم بحبسهما لمدة عام وتغريمهما 10 آلاف درهم.