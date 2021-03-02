حورية فرغلي تتصدر جوجل.. تعرف على السبب

تصدرت الفنانة حورية فرغلي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد تداول شائعات حول وفاتها بعد خضوعها لعدد من العمليات التجميل من أجل إصلاح أنفها.



وصرحت حورية فرغلى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc منذ بضعة أيام، بأن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير ولكن الآن هى بصحة جيدة والدكتور المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الدكتور الأجنبى.



وأوضحت حورية فرغلى، أنها ستجرى عملية أخرى، مؤكدة أنها انزعجت من شائعات وفاتها.



وقالت إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية، معقبة: "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".

وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الـ 4 سنين اللي فاتوا واقعين حياتي.. أنا مش فاكراهم نهائيا، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور فيلم القشاش وعبده موتة".

وأوضحت: "كنت عايشة ميتة محدش بيسأل عليا، وحسيت أني غير مرغوب بوجودي في الحياة.. وفقدت الثقة في نفسي كبنت، مكنتش ببص في المرايا".

وتابعت: "عايزة أخلص العمليات وآجي بسرعة مصر"، مشيرة: "علمت شائعة توقف الأكسجين عني أثناء مشاهدة فيديو على يوتيوب"، واستطردت: "لقيت أخبار منتشرة إني مت، والناس كلمت ماما تعزيها، وأنا كلمت الفنانة رانيا محمود ياسين علشان تنفي شائعة وفاتي".