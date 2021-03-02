محنة قاسية ومعاناة صعبة.. إيناس عز الدين تكشف لـ «دوت الخليج» تدهور حالتها الصحية بسبب كورونا

كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت إيناس عز الدين، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج": "أعاني من فيروس كورونا ومحاربته صعبة للغاية، خاصة أن الحالة تطورت بشكل سريع، حيث سيطر على الرئة والصدر، وهو الأمر الذي أثر سلبيا على جسدي، حيث لم أستطع التنفس بشكل طبيعى والتحدث عبر الهاتف".
وأضافت: "أتابع بشكل دورى كل التطورات مع الأطباء المعالجين لي، وأسير على بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة".
وأوضحت إيناس: "بجانب البروتوكول العلاجي، أحصل على بعض حقن الكورتيزون وحقن لسيولة الدم، وأنا في عزل تام بعيدا عن أسرتي".
وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل والخروج من هذه المحنة القاسية التي تعيشها مع الفيروس اللعين.
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