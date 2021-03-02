فيديو مؤثر للفنانة أحلام الجريتلي في آخر ظهور بكواليس "نسل الأغراب" قبل وفاتها

أحلام الجريتلي تسبب رحيلها في حالة حزن كبيرة لدى زملائها في الوسط الفني، والذين استعادوا ذكرياتهم معها وآخر لحظاتهم معها ومنهم المخرج محمد سامي والذي نشر فيديو لأخر ظهور لها في مسلسل "نسل الأغراب".

آخر ظهور لأحلام الجريتلي في مسلسل "نسل الأغراب"

وكشف المخرج محمد سامي عن فيديو لآخر ظهور للفنانة أحلام الجريتلي في كواليس مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، وظهر به في الفيديو وهو يمازح الفنانة الراحل ويعلمها بعض الحركات الراقصة، وأثر الفيديو في قلوب الجمهور بسبب خفة ظلها وروحها المرحة في الكواليس، وودعها محمد سامي برسالة مؤثرة وقال:" الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني، كان ليكي عندي غلاوة ومحبة، كنتي ممثلة جميلة وإنسانة أجمل، هفتقدك يا صديقتي".

روجينا تكشف موقف مؤثر مع الراحلة أحلام الجريتلي

ونشرت أيضاً الفنانة روجينا صورة للفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وكشفت عن مؤقف مؤثر جمعها بها في كواليس مسلسل "البرنس" الذي قدمته العام الماضي، وقالت في رسالتها المؤثرة:" جمعتنا كواليس كتير وادوار كانت فيها عظيمة يا امى يا حماتى (سلطان الغرام، بين السرايات، الاسطورة، واخيرا البرنس)، كنت بطمن معاها عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودائما وابدا يجمعنا الحب، ودايماعندها طاقة ايجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة".

وتابعت روجينا:" بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وادوارها اللى بتصورها، لما عملنا المشهد اللى بينا فى البرنس اللى بقولها هارميكى من الشباك، لما خلصنا باستني وقالتلى شاطرة قولتها عشان قدامى ممثلة عظيمة اسمها احلام الجريتلي، كانت عظيمة وعمرها ماحست بعظمتها، هتفضلى باقية بادوارك اللى اثرت فينا وفى جمهورك وبسيرتك الحلوة اللى اتعلمت منها انك قبل ماتكون فنان الاهم تكون انسان، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتة اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

آخر كلمات أحلام الجريتلي

وتداول الجمهور أمس آخر كلمات الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي قبل وفاتها، وقالت في تدوينتها الأخيرة على فيسبوك:" الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزينى فى وفاة محمد زوج اختى المرحومة امال ووالد وائل وريم.. سبحان الله واهى ماشية شوية حزن وشوية فرح واخرتها متر فى متر".