الفنانة درة تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده: أجدع واحد في مصر

هنأت الفنانة درة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ48 . ونشرت درة صورة لها برفقة أحمد السقا وزوجها وعلقت قائلة: "كل سنة و انت طيب يا اخويا وصديقي واجدع واحد في مصر" .

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