” أبطال في صمت ” كتاب جديد لأحمد الخميسي

أصدر الكاتب الصحفي والقاص المعروف أحمد الخميسي كتابا جديدا بعنوان " أبطال في صمت" وفيه يحدثنا عن بطولات وجسارة وشجاعة أبناء الشعب المصري البسطاء، المجهولين، الذين لا نعرف عنهم شيئا، أو نعرف عنهم أقل القليل، أولئك الذين على حد قوله: "لم تلتقط العدسات صورهم، ولا سجلت أسماءهم، ولا حبات العرق وهي تلمع على جباههم"، إنهم أبطال في الطب، وفي الوطنية، في العلم، وفي الانسانية، وكلها نماذج تؤكد أن البطولة حرفة يمارسها البسطاء المجهولون لنا، بلا ادعاء، ولا تفاخر، بدءا من فرحانة سلامة البدوية التي تركت عائلتها لتغرز القنابل في مواجهة الغزو الاسرائيلي، إلى دكتور مشالي الذي ظل يعالج الفقراء مجانا طوال عمره، إلى أبطال مصنع الحديد والصلب الذين أمدوا الجيش باحتياجاته في صمت وتكتم، ومرورا بمحمد أفندي الذي رفع العلم، وغيره. ويؤكد لنا الخميسي خلال سطور كتابه أن لكل فرد منا بطولته، التي يخلقها بنفسه يوما بعد يوم، بصدقه، وكفاحه. كتاب ممتع جدير بالقراءة لكاتب كبير. الكتاب صدر في القاهرة عن دار نشر " المنصورة" مارس هذا العام.