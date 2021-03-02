هند صبري تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ48 . ونشرت هند صبري صورة لها مع احمد السقا وعلقت قائلة: "كل سنة و انت طيب يا أجدع وأطيب الناس " .

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