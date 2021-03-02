ردا على تقليدها.. بوسي شلبي لـ أبلة فاهيتا: ليلتك سودا

داعبت الإعلامية بوسي شلبي، الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بعد تركيب باروكة تشبه شعر الإعلامية بوسي شلبي. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للدمية أبله فاهيتا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: " ليلتك سودا ياابلة " . ويشارك في بطولة مسلسل أبلة فاهيتا وكلا من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى الفنانين باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله، ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت. وتدور احداث المسلسل فى إطار كوميدى حول مغامرات أبلة فاهيتا ويحتوى العمل على 6 حلقات. وكان اخر النجوم الذين ظهروا مع ابلة فاهيتا فى برنامجها "على الدوبليكس" النجمة نادية الجندى التى اثارت حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

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