وكتبت نادية العراقية: "حتي الموت فيه سوبر ستار وستار..أيه الظلم ده". تابعت: " القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي الي بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد". أضافت نادية العراقية: "واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتي في الموت ..بس العدل في القبر وفي الآخرة ،أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تشن هجوما على القنوات الفضائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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