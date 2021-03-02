روبي تشعل أول حفل غنائي لها تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد بحضور المشاهير .. بالفيديو والصور

روبي النجمة المصرية عادت مجددًا للغناء بعد غياب لفترة طويلة، من خلال ألبوم "حتة تانية" الذي حرصت على الترويج له خلال الفترة الماضية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أحيت أول حفل غنائي لها تزامنًا مع إصدار الألبوم.

روبي في أول حفل غنائي بعد ألبوم "حتة تانية"

روبي أحيت أول حفل غنائي لها مساء أمس الإثنين على سفح الأهرامات لصالح أحد شركات العقارات المصرية، تزامنًا مع طرح ألبوم "حتة تانية"، وذلك بحضور عدد محدود من الجمهور بسبب فيروس كورونا، وحضر الحفل عدد من المشاهير مثل الفنانة ماجدة زكي.

تفاصيل أول حفل لـ روبي بعد عودتها للغناء

وقامت بتقديم فقرات الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي وحرصت روبي على تقديم عدد كبير من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه"، "ليه بيداري كدا"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية"، ونشرت الفنانة المصرية روبي عبر انستجرام، مجموعة صور من الحفل الذي أحيته بالأمس، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور الذين عبروا عن سعادتهم لعودتها للغناء مجددًا، كذلك حرصت النجمة رزان مغربي على نشر عدة مقاطع لها خلال تقديم الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

وكانت روبي قد شوقت الجمهور مؤخرًا ونشرت صورة بوستر ألبومها الجديد "حتة تانية"، ولاقت صورة البوستر تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور بسبب احتفالهم بعودة روبي إلى الألبومات بعد غياب طويل، وكذلك بسبب إطلالتها الجريئة على البوستر وانتظار مفاجآتها به، كما هنأها عدد من النجوم من بينهم تامر حسني ومنى زكي وغيرهم.

ألبوم "حتة تانية"

روبي كذلك حرصت على تشويق الجمهور ونشر صور لها مع فريق عمل ألبومها الجديد، ومنهم الشاعر أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور والموزع توما، وتتعاون روبي في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل محمد يحيي وعزيز الشافعي وأحمد ابراهيم وبلال سرور وصابر كمال وغيرهم، وكشفت أيضاً عن مفاجأة جديدة بتصوير أغنيتين من الألبوم لطرحها في الفترة المقبلة.

وتعود روبي بالألبوم بعد غياب طويل عن الألبومات والغناء منذ عام 2009، والذي طرحت به ألبوم "انت عارف ليه" وفيديو كليب "ليه بيداري كدا"، وطرحت بعده أغاني منفردة في فترات منقطعة، وآخرها أغنية "سلم علي" من التراث المصري، وشوقت روبي الجمهور لأعمالها الغنائية بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس للاحتفال برأس السنة، وقدمت عدة أغاني لها في البرنامج، وهو ما ذكر الجمهور بأعمالها الغنائية