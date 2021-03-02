عبد الله بو شهري وليلى عبد الله يلتزمان الصمت بعد صورهما الرومانسية .. إليكم القصة الحقيقية

عبد الله بو شهري النجم الكويتي أثار الجدل مؤخرًا بسبب صورة جمعته بالفنانة ليلى عبد الله، اعتبرها البعض رومانسية وقد تشير إلى تطورات جديدة في حالة كل منهما العاطفية.

عبد الله بو شهري يثير الجدل بصورة رومانسية مع ليلى عبد الله

عبد الله بوشهري نشر بالأمس، صورة جديدة تجمعه بليلى عبد الله على انستجرام، لكنه أثار الجدل بسببها، ليس بسبب طريقة ظهورهما في الصورة، ولكن بسبب التعليق الرومانسي الذي كتبه عليها، حيث استعان بكلمات أغنية "وأنا معاك" للهضبة عمرو دياب.

وعلق عبد الله بو شهري بجزء من كلمات الأغنية الشهيرة، وكتب: "وأنا معاك بعيش واقدر واكون.. ولا بخاف لو إيه في هواك يكون.. لو ده جنان إيه أحلى من الجنون.. نتجنن أكتر وأكتر كمان.. وأنا معاك مبخافش من السنين.. أنا هروح وياك لو روحت فين.. أنا بجيب الجرأة دي منين.. غيرت فيا كتير عن زمان".

هل ارتبطت ليلى عبد الله بـ عبد الله أبو شهري؟

من جانبها لم تعلق ليلى عبد الله سوى بكلمة "حكايات"، لتخرج بعدها التساؤلات بين جمهور كل من النجمين، الذين اعتبروا أن هناك بداية قصة حب بينهما، رغم زواج عبد الله بو شهري، وطالبوا الثنائي بالكشف عن حقيقة العلاقة بينهما منعًا لتكهنات الجمهور الخاطئة، كما عاتبوا الفنان الكويتي نظرًا لكونه لا يراعي مشاعر زوجته بتعليقه على الصورة الجديدة.

فيما فسر آخرون الأمر بأنه بمثابة دعاية لعمل جديد يجمع الثنائي قريبًا، إلا أنهما لم يوضحان حقيقة الأمر أيضًا حتى الآن، واكتفت ليلى بإعادة نشر صور مؤخرًا عبر خاصية القصص القصيرة، من كواليس أحدث أعمالها الدرامية وهو بعنوان "سرك الخافي" الذي ستشارك في بطولته بجانب بو شهري، ويبدو أن الصورة والتعليق المثير للجدل كان من كواليس التصوير، إلا أن عبد الله قرر أن يجعل التعليق غامضًا حتى يثير التساؤلات حول الصورة ويتصدر الترند.

تفاصيل مسلسل "سرك الخافي"

الجدير بالذكر أن مسلسل "سرك الخافي" من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وهو من بطولة علي جمعة، حسين المنصور، عبير أحمد، عبد الله بوشهري، علي كاكولي، ليلى عبدالله، إيمان الحسيني، سعاد سليمان ومي البلوشي، وتأليف محمد النشمي وإخراج مناف عبدال.