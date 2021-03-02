ويجز يحذف جميع صوره بإنستجرام ويحتفظ بواحدة فقط لشخص غيره

قام مطرب الراب ويجز بحذف جميع صوره علي صفحتها الشخصية إنستجرام . واحتفظ ويجز بصورة واحدة فقط لحسابه لحارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوى. حقق فيديو كليب أغنية "مش فير" لـ ويجز نجاحا كبيرا جدًا حيث حققت 2 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب". وكانت روبي شاركت المغني الشاب "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" على الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة".

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