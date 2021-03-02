"المبدع الصغير" وهند عبد الحليم ووالدها أبرز فقرات "معكم منى الشاذلي".. غدا

يحل الكابتن أحمد عبد الحليم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق وابنته الفنانة هند عبد الحليم، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

تروي هند قصة دخولها للوسط الفني، ورفض والدها القاطع للأمر في البداية. كما تتحدث عن أبرز أدوارها في الفترة الأخيرة، ومنها مشاركتها في بطولة مسلسل "حكايات بنات".

من جانبه، يتحدث أحمد عبد الحليم عن تاريخه الكروي البارز داخل المستطيل الأخضر، ومشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني، وحصده لعدد من البطولات المحلية والإفريقية مع نادي الزمالك.

وفي الفقرة الثانية، تستقبل الشاذلي الدكتورة آية الخولي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني، للحديث عن دراستها الخاصة بـ"المدن الصديقة للأطفال"، وكيف نخلق بيئة مناسبة للأطفال داخل المدن القائمة، وكذلك التخطيط للمدن الجديدة.

وتكشف الخولي تفاصيل مشاركتها في عدد من المشاريع والمنح الخاصة بفكرة المدن الصديقة للأطفال، ومنها وجودها ضمن 6 مخططين عمرانيين على مستوى العالم داخل مقاطعة "نيمبو" الصينية، والتي حصدت لقب المدينة الأسعد داخل الصين لـ9 مرات.

وفي الفقرة الثالثة، يجيب الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة عن أبرز الأسئلة الخاصة بإطلاق جائزة المبدع الصغير، والتي استحدثتها الدولة، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس.