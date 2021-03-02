شاهد.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها.

وتألقت هند عبد الحليم ، بفستان قصير ولافت باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها