رانيا محمود ياسين تعلق على إطلاق اسم والدها على أحد شوارع بورسعيد

نشرت الفنانة رانيا ياسين تعليقا على إطلاق اسم والدها الراحل الفنان محمود ياسين علي شارع طرح البحر اثنين سابقا وتركيب لوحة تضم اسم الفنان على الشارع. وكتب رانيا ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب اللهم بدله دارا خيرا من داره واسكنه جنات النعيم في الفردوس الاعلي " . يذكر أن آخر أعمال رانيا مسلسل فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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