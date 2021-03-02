تامر بشير يستضيف العالمي ناصر العطية في برنامج "تربو".. غدا

يستضيف المذيع تامر بشير، غدا الأربعاء، ناصر العطية بطل العالم في الرماية والرالي، في ظهوره الأول علي الإذاعات المصرية، وذلك من خلال برنامج "تربو"، الساعة 8 مساءً ولمدة ساعتين علي الهواء، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV".
ويتحدث العالمي ناصر العطية عن حصوله على العديد من الألقاب على مستوى العالم في سباقات الرالي مثل لقب رالي داكار والذى حصل عليه ثلاث مرات كان آخرهم فى 2019، فضلًا عن تتويجه بطلًا للشرق الأوسط للراليات للمرة السادسة عشر في نوفمبر 2020، كما إنه العربى الوحيد الذى حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012 عن فئة السكيت.
يذكر إن برنامج "تربو"، يذاع الأربعاء من كل أسبوع علي إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، ويقدمه المذيع تامر بشير، في الساعة الثامنة مساءً.
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