نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
شنت الفنانة نادية العراقية هجومًا على القنوات الفضائية بسبب رحيل الفنانة أحلام الجريتلي، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ما زال فيروس كورونا يضرب نجوم الفن بقوة، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرا، وكان آخرهم الفنانة إيناس عز الدين.
قام مطرب الراب ويجز بحذف جميع صوره علي صفحتها الشخصية إنستجرام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن .. بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تشن هجوما على القنوات الفضائية.. ويجز يحذف جميع صوره بإنستجرام ويحتفظ بواحدة فقط لشخص غيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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