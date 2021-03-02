4 كتب جديدة ومسلسلين لـ عبد الرحيم كمال.. تفاصيل

يصدر قريبا السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال أربعة كتب جديدة من أعماله عن دار انسان للنش، الكتب هي : "صاحب الوردة" وهو عبارة عن مسرحية تطرح معالجة جديدة لشخصية الحلاج المتصوف الشهير.

وثاني هذه الكتب هو "ظل ممدود" وهو كتاب في الحكي الصوفي، والكتاب الثالث بعنوان "منطق الظل" و هو كتاب يكمل فيه الكاتب رحلته الصوفية مع الظل مازجا بين سيرته الشخصية وتجربته، اخر هذه الكتب عبارة عن مجموعة قصصية بعنوان " قصص بحجم القلب".



وسيعرض لـ عبد الرحيم كمال في رمضان القادم مسلسلين من تأليفه أولهما بعنوان " القاهرة كابول" مع المخرج حسام علي والنجوم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع.



والعمل الثاني " نجيب زاهي زركش" مع النجم يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني.

