بعد أحدث ظهور لها بالحجاب.. 10 معلومات لا تعرفها عن أمل إبراهيم

أثارت الفنانة أمل إبراهيم، حالة من الجدل الواسع فى أحدث ظهور لها بعد فترة طويلة من الغياب استمرت 15 عاما، وهى مرتدية الحجاب، وهو الأمر الذى كشف كثيرًا من التفاصيل الخاصة بها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز 10 معلومات عن أمل إبراهيم.

- بدأت حياتها الفنية منذ الصغر، والتحقت بالعمل الفني وقامت بعدة أدوار صغيرة بهذه الفترة في بعض السهرات التلفزيونية والمسرحيات والمسلسلات.

- كانت بدايتها الحقيقية من خلال السينما، حيث شاركت في عام 1973 في الفيلم الكوميدي "مدرسة المشاغبين"، وأيضا دورها في فيلم "بدور".

- توالت بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة أمل إبراهيم من السينما إلى التلفزيون إلى المسرح حيث شاركت بعدد كبير من الأدوار.

- تزوجت أمل إبراهيم، مرة واحدة من خارج الوسط الفني، ورفضت تكراره بعد وفاة زوجها.

- من أعمالها الفنية التي قدمتها: "فيلم هندي"، "أمهات في المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبي".

- قالت أمل إبراهيم، في تصريحات صحفية سابقة، إن ما يعرض عليها من أعمال فنية لا يتناسب مع ارتدائها للحجاب، ومن الصعب عليها خلعه من أجل التمثيل.

- تابعت أمل، في تصريحات سابقة، أنه من أحب الأعمال إليها في التليفزيون مسلسل"البخيل وأنا"، ومن السينما العديد من الأفلام بينها: "سلام يا صاحبي" و"الكيت كات" و"حائط البطولات".

- أوضحت أمل، في تصريحات صحفية سابقة، أن زوجها متوفى، وتعيش مع نجلها محمد عادل فرغل وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وهو كل حياتها.

- أكدت أمل إبراهيم، في تصريحات صحفية سابقة، أن نجلها ليس لديه أي ميول تمثيلية، موضحة "جمعني زمان فيلم مع الفنان الراحل محمود ياسين، وعرض عليه التمثيل وكان وقتها (محمد) صغيرا، فرد عليه "أنا مش بحب الفن.. كفاية ماما.. أنا بحب اتفرج".

- كانت آخر مشاركاتها الفنية في السينما بفيلم "البرنسيسة" الذي طُرح بدور العرض السينمائي عام 2013، وفي التليفزيون بمسلسل"الفاضي يعمل إيه" عام 2008.