عمرو الليثي يستضيف زوجتي الفنانين يوسف الشريف و إدوارد .. الجمعة

في حلقة خاصة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة من برنامج واحد من الناس علي قناة الحياة يقدم الإعلامى دكتور عمرو الليثى فقرة خاصة عن زوجات الفنانيين ، ويستضيف فيفيان عبد الملك زوجة الفنان ادوارد لتكشف الوجه الاخر و اسرار تذاع لأول مرة عن الفنان ادوارد ، و حياته العائلية مع زوجته و أولاده و اصعب المواقف التي مرت عليهم.



كما يستضيف الليثى الكاتبة و السيناريست انجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف ، لتكشف عن اول لقاء لها مع يوسف الشريف و الحب من اول نظرة ، و سر الدويتو الفني مع زوجها في البيت و العمل ، و الازمات التي مرت بها حياتهم الزوجية و الفنية و كيف تغلبوا عليها .



يذاع برنامج واحد من الناس الجمعه الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.



وعلى الجانب الأخر كانت قد أكدت الكاتبة إنجي علاء، أن تصوير مسلسل "كوفيد 25" صعب جدًا، وأنه يتكون من 15 حلقة وسيُذاع خلال موسم رمضان 2021، موضحة أن هذا المسلسل ليس خيالا علميا، وأنه يعتمد على الصبغة الدرامية وبه قصص اجتماعية كبيرة عن مواطنين.

وأضافت "علاء"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس أن المسلسل مرهق في كتابته، متابعة: "الناس كلها بتعاني من كوفيد 19 وأنا بعاني من 25"، مشيرة إلى أن قصة مسلسل "كوفيد 25" خيالية، إلا أن به جزء علمي وليس تبنؤء بتطور الفيروس، مؤكدة أن المسلسل يتضمن الكثير من النصائح الاجتماعية.

وعقبت عن تغطية وجوه أولادي خلال الصورة المنتشرة لهما، في الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدة أنها تحترم خصوصيهما، ولا يحق لها أن تنشر صور لهم قبل أن يكون هذا باختيارهما في المقام الأول، حيث إن السن القانوني للسوشيال ميديا 13 عاما.