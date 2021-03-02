بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة للفنانة أمل إبراهيم في أحدث ظهور لها بعد اعتزالها الفن منذ 15 عاما وظهرت أمل فى الصورة وهى مرتدية الحجاب. وقدمت الفنانة أمل إبراهيم عددا من الأعمال فى السينما والمسرح والتليفزيون. وأبرز أعمالها الفنية "فيلم هندى"، "أمهات فى المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبى". وغابت الفنانة عن الأضواء لفترة إلا أنها فاجأت الجميع العام الماضي بظهورها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة وهى ترتدى الحجاب.

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