نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. و ظهرت إيمى طلعت زكريا فى الصورة بجمبسوت أبيض مما زاد من تألقها. وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا تعرضت مؤخرا لوعكة صحية. ونشرت إيمي صورة لها من داخل المستشفى، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وكتبت إيمي على الصورة تعليق أحد المتابعين: "شكلك مقضياها يا إيمي والعة معاكي". لتعلق إيمي على الصورة: "الحمد لله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بجبمسوت أبيض .. إيمى طلعت زكريا تتألق عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.