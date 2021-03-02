شارك الفنان رامي صبري جمهوره صورة جديدة له من داخل صالة الجيم اثناء أدائه التمرينات الرياضية، بصحبة مدربه الخاص، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ومحبيه عبر السوشيال ميديا، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير. وانهالت التعليقات الإيجابية، وكان من أبرزها: عاش يا مطربي المفضل – اجمل مطرب في مصر- منتظرين أغاني جديدة قريب وتعد أحدث اعماله أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم. وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتجاوزت مشاهداتها عبر القناة الرسمية للفنان رامي صبري 2.5 مليون مشاهدة. تقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي صبري يتألق في أحدث ظهور من صالة الجيم برفقة مدربه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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