فيلم “1917″ يحصد الجائزة الكبرى لاتحاد الصحافة السينمائية البلجيكية

بروكسل – العمانية:

فاز الفيلم البريطاني-الأميركي (1917) الذي أخرجه المنتج والمخرج البريطاني (سام مينديز) بالجائزة الكبرى لاتحاد الصحافة السينمائية البلجيكية. وتفوّق هذا العمل على فيلم (التشارك)، وهو دراما مستوحاة من أحداث حقيقية، للمخرج

وكاتب السيناريو البولندي (جان كوماسا)؛ وكذلك فيلم (حياة مخفية في النمسا تحت الاحتلال النازي) للمخرج الأميركي (تيرانس مالك). كما تمكن (1917) من التغلب على فيلم (ميلا) للأسترالية (شانون ميرفي) الذي يروي حكاية الحب الأول لمراهقة، وفيلم (إيما) للتشيلي (بابلو لارين) الذي يحكي قصة راقصة شابة تقرر تحويل حياتها. وجاء في بيان للجنة التحكيم المكونة من نحو 100 ناقد وصحفي متخصص في الفن السابع، أن الفيلم الفائز يقدم تجربة مرئية استثنائية حول أول نزاع عالمي، خاصة بفضل أصالة الإخراج وواقعيته والتأملات التي يمكن أن يثيرها الفيلم حول الحرب. وأضاف البيان أن هذا العمل يكشف عن سباق مع الزمن خلف خطوط الأعداء من طرف جنديين شابين بريطانيين يحملان رسالة يمكن أن تمنع موت مئات الجنود. وحصل فيلم (التشارك) على جائزة (هيمانوم) التي تكافئ عملا يخدم المناصرة من أجل العيش المنسجم بين الشعوب. وكانت الجائزة الكبرى للاتحاد في الدورة الفائتة، آلت إلى فيلم (طفيلي) للكوري الجنوبي (بونغ جون-هو)، في حين ذهبت (هيمانوم) إلى فيلم (البؤساء) للفرنسي (لادج لي).

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