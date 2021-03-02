معرض بروكسل يحتضن أعمال فنان الشوارع «بانكسي»

بروكسل – العمانية: أعلنت دار عروض الفن المعاصر في بروكسل (ديوداتو آرت) عن تنظيم معرض لأعمال فنان الشوارع مجهول الهوية (بانكسي)، وذلك اعتبارًا من نهاية مارس الجاري. ولم يسبق لأعمال هذا الفنان أن عُرِضَ في العاصمة البلجيكية إلّا مرة واحدة لم تكن مُرَخًصَة من طرف الفنان في عام 2018، ما أحدث جدلا كبيرا وقتها وأدى إلى حجز المعروضات من طرف السلطات. أما في هذا المعرض، فإن التحف قادمة من متاحف مختلفة ومُصَدًقَة من طرف الهيئة التي تمثل فنان الشوارع قانونيًا. وهي تشمل على وجه الخصوص التحفتين الأكثر رمزية لـ”بانكسي”: (فأر الحب) التي تصور فأرا صغيرا يقوم بطلاء قلب، و(رامي الزهور) التي تمثل متظاهرا يرمي باقة زهور. كما يتضمن المعرض اللوحات الجدارية (لا ألعاب كرة) و(الملكة ماري) و(نابالم).

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