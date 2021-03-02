“الدوحة للأفلام” تستكشف عوالم السينما والتصوير والموسيقى في جلسات “قمرة” الحواريّة

في ثقافة وفنون 2 مارس,2021

الدوحة ـ “الوطن” :

ستشارك كلّ من المصوّرة الفرنسيّة بريجيت لاكومب وكاتبة الأغاني والمطربة العربيّة ياسمين حمدان في الجلسات الحواريّة لدورة هذا العام الرقمية من قمرة، الملتقى الذي تنظّمه مؤسسة الدوحة للأفلام لدعم الأصوات الجديدة البارزة في السينما العربيّة والعالميّة، وسيشهد قمرة 2021 قالباً افتراضياً سيتيح لعشاق السينما من جميع أنحاء العالم فرصة المشاركة في مجموعة متنوّعة من البرامج من خلال شراء بطاقة قمرة، وتشمل هذه البرامج: الندوات السينمائية المُلهمة التي ستشارك فيها نخبة من أبرز صنّاع السينما المُعاصرة والجلسات الحوارية مع فنانين متفرّدين بالإضافة إلى باقة من عروض الأفلام للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي أخرجها صنّاع أفلام متمرّسين ومواهب سينمائية واعدة في الوطن العربي وبدعمٍ من مؤسسة الدوحة للأفلام.

وفي إطار تعليقها على برامج قمرة 2021 وتحديداً الجلسات الحوارية لهذا العام، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: “من خلال باقة من الموضوعات المتنوّعة والرؤى ووجهات النظر المختلفة التي سيشاركها أبرز الخبراء الدوليين، فإن جلسات قمرة الحواريّة ستضيف قيمة كبيرة على تجربة المشاركين، من خلال مختلف الجوانب والقضايا والموضوعات التي باتت تشكّل المشهد الثقافي العالمي. إنّ علاقتنا الوطيدة ببريجيت لاكومب وياسمين حمدان تمتد لسنوات عدّة، ونشكرهما على دعمهما المستمرّ للمؤسسة، ولا شك أن جلستهما ستُلهم المشاركين بفضل العمليّة الإبداعيّة المتفرّدة التي تتبعها كلّ منهنّ والبصمة الواضحة التي تركتاها في مجتمعنا المُعاصر من خلال ما قدّمتاه من فنٍ آخّاذ”.

وفي جلسة عن الموسيقى والسينما والمقرر انعقادها في 13 مارس، ستتحدّث المطربة اللّبنانية وكاتبة الأغاني ياسمين حمدان – بصحبة صانعة الأفلام وفنانة الفيديو رانيا ستيفان – عن أسلوبها الشخصي والمعاصر في تقديم الموسيقى العربيّة بصورةٍ منحتها العديد من المعجبين والمستمعين حول العالم، وخاصةً فيما يتعلّق بالمزج بين الأنماط الموسيقيّة المختلفة مع المحافظة على القوالب التّقليديّة المتنوّعة. وقد عملت ياسمين مع نخبة من أبرز الفنّانين في العديد من المجالات، منهم: المخرجان جيم جارموش وإيليا سليمان، وفي هذه الجلسة المُلهمة، ستسلّط ياسمين حمدان الضّوء على عمليّتها الإبداعية والتعاون المُثمر الذي أحرزته عبر مختلف الوسائط والتخصصات الفنيّة.

أما جلسة فن التصوير المتفرّد والتي ستُعقد في 14 مارس، فستتناول فيها المصوّرة العالمية بريجيت لاكومب – والمعروفة بصورها التي التقطها لباقة من أهم شخصيات العالم بالأبيض والأسود – مشوارها الفنّي الحافل بالنّجاحات في عالم التصوير، وستتحدّث عن خبراتها ومصادر إلهامها، وستركّز الجلسة – والتي ستقرّب المشاركين من شخصية لاكومب وستديرها الصحفيّة والمدوّنة إ. نينا روث – على عمل بريجيت في عالم السينما مع مجموعة من أبرز وأهم صنّاعه ومنهم: مارتن سكورسيزي، وميريل ستريب، ومايك نيكولز، ولين رامسي، وديفيد ماميت، وآليخاندرو جونزاليز إنّاريتو، وصوفيا كوبولا، وويس آندرسون، وكوينتن تارانتينو وغيرهم الكثير.

ومن المقرر أن تشهد قمرة 2021 ندوات سينمائيّة يشارك فيها كلّ من: المخرجة السينمائية الفرنسية كلير دينيس والمصوّر السينمائي المُرشح لجائزتيّ الأوسكار والبافتا فيدون باباميتشيل والمخرج العالمي والذي شاركت أفلامه في العديد من دورات مهرجان كان السينمائي جيمس غراي والمخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة على جائزة الأسد الفضي جيسيكا هاوسنر ومصمّم الصوت الحائز على جائزة الأوسكار مارك مانجيني.