غنية المجرفية تحصد درع مسابقة القطيف الشهرية للتصوير الفوتوغرافي

كتب : يوسف بن سعيد المنذري

أعلنت جماعة القطيف للتصوير الضوئي عن الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الشهرية التي تنظمها عبر برنامج الانستجرام منذ عام2018 ، وقد كان من ضمنهم المصورة العمانية غنية المجرفية حيث كان موضوع شهر فبراير (أبواب)، وتشهد المسابقة تنافسا من مختلف الدول العربية.

وتهدف المسابقة إلى فتح آفاق جديدة للمصورين لخوض التجارب وتصوير مواضيع جديدة ومتنوعة ومختلفة وبناء جسور التواصل بين مصوري جماعة القطيف بالمملكة العربية السعودية والمصورين من مختلف بقاع العالم.

وحول الصورة التي فازت بها المجرفية قالت: المشاركات الدولية لها طابع خاص من حيث التنافس بمشاركات لها تجارب عديدة ومتنوعة وهذا يدفعني للمشاركة بأفضل الأعمال نظرا للتنافس الكبير بين المشاركين، وأضافت: الصورة الفائزة تجسد أحد الملامح التي تتميز بها الحارات القديمة بولاية عبري والتي ما زالت تحتفظ برونقها من خلال التفاصيل التي تجسد الفنون المعمارية العمانية القديمة.

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