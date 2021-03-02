مكتشفها .. سر عدم حضور سعيدة جلال لجنازة يوسف شعبان

نشرت الفنانة منة جلال تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن سر غياب والدتها سعيدة جلال لحضور جنازة يوسف شعبان والذى كان مكتشفها.
وأضافت منة : "أستاذ يوسف هو أول من اكتشفها واشتغلت معاه فيلم اسمه غراميات مجنون، وبعدها عملت أفلام كتير معاه، بالنسبة لها صديق وعشرة عمر طويلة.. الله يرحمك يا أستاذ يوسف".
ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.
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