عرض فيلم أعز الولد على إحدى المنصات الإلكترونية

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أعز الولد" عرضه على احدى المنصات الالكترونية فى مارس الحالى بعد تعثر عرضه فى دور العرض. وفيلم "أعز الولد" تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوطات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسة وبسيطة بشكل درامي وكوميدي في إطار مشوق، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة. يذكر أن آخر أعمال شاهين السينمائية فيلم "يا تهدى يا تعدى"، مع الفنانة آيتن عامر وشارك فى بطولة الفيلم الفنانة سلوى خطاب والفنانة عايدة رياض وادوارد ومحمد عادل تأليف أحمد عزت وإخراج خالد الحلفاوي.

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