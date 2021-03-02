شاهد.. انجي المقدم تتألق بفستان أنيق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة انجي المقدم أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وتألقت انجي المقدم بفستان أنيق من التل، باللون الأخضر الفاتح، وشفاف من منطقة البطن، وأكملت الاطلالة بميك اب يبرز جمالها، وحرصت على ارتداء قفازات باللون الأحمر اللامع لتحيي اطلالتها بلون حيوي. وكتبت انجي المقدم: "دايمًا بفكر إيه ألبسه ويكون لايق عليا .. و مابحبش أخذل الناس وأضايقهم". وأضافت: "جزء من جلسة تصويري مع (جوسيبس) اللي بننقل فيها الضغوطات والتحديات اللي بتتعرض لها المرأة العربية المشهورة في شهر المرأة". ولاقت اطلالتها اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا لها عن جمالها ورشاقتها وتناسق الالوان معها. وعن آخر اعمالها، أعلنت الفنانة انجي المقدم مشاركتها في المسلسل الرمضاني "الاختيار 2" والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية ضد الإرهاب، حيث نشت البوستر الدعائي لعمل عبر انستجرام، وعلقت عليه: "الاختيار 2 (رجال الظل) .. رمضان 2021 إن شاء الله ."

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