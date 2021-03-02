“خُلق الحُب أسمرَ” إصدار أول للكاتبة ميثاء الراشدية

مسقط – الوطن:

صدر عن مكتبة كنوز المعرفة كتاب (خُلق الحُب أسمرَ) للكاتبة العمانية ميثاء الراشدية وهو باكورة إصداراتها ويضم الكتاب أكثر من 170 صفحة، منقسمًا إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول يضم ١٤ قصة قصيرة عن الحُب والشوق والكبرياء والأحلام الجميلة، حيث تُحارب هذه القصص نظرة المجتمع للحُب والمشاعر البريئة، فيما يضم الباب الثاني ١١ رسالة متبادلة بين عاشقين، حيث قدمت الكاتبة الرسائل بقوالب مختلفة، أما الباب الثالث فجاء تحت عنوان (رسائل بلا بريد)، حيث يحتوي على العديد من الرسائل والخواطر التي لم تجد لها صدرًا متسعًا إلا في هذا الكتاب.

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