"هو نفس الشوق".. أنغام تشوق جمهورها لأغنيتها القادمة

وأحيت النجمة أنغام ، حفلًا غنائيا جماهيريا كبيرا مساء أمس بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح نادي "الجوهرة"، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.
ومن المقرر أن تغني أنغام باقة من ألمع أغانيها، وخاصة الخليجية.
وكانت أنغام قد أحيت حفلًا فى أول أيام عيد الفطر الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله أجمل أغنياتها ما بين المصري والخليجي، منها: "هتقول لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، نسياك، وشاركها في الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هاني فرحات".
يذكر أن أنغام تستعد في الفترة المقبلة لوضع اللمسات المبدئية لألبومها الجديد.
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