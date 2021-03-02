الأزرق الملكي .. هبة مجدي تتألق بإطلالة غير تقليدية .. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي صورا جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت عليها برسالة تفاؤل، وكتبت: "ركز على تحقيق اهدافك بعيدة المدى.. فهناك أشياء جميلة في انتظارك عن قريب".

وتألقت الفنانة هبة مجدي باطلالة يغلب عليها اللون الأزرق الملكي الزاهي، حيث ارتدت فستانا جلديا بهذا اللون، وحرصت على أن يكون مكياج العيون أزرق سموكي، وطلت باطلالة مميزة وغير تقليدية.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا لها عن حبهم، وكانت أبرز التعليقات كالاتي:

- مع اني مش بحب اللون الازرق بس حبيتوه والله ????❤️

- قمر ما شاء الله كالعادة

- بنحبك اوي يا راقية

وطرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، بمناسبة الفلانتين، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

وعن ظهورها بالكليب قال: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودي أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجه أعبر بيها عن حبي لهبة".