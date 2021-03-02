نجوم عانوا من التجاهل والتهميش في أواخر سنوات حياتهم ..يوسف شعبان أبرزهم

رغم مسيرتهم الفنية الحافلة بالعشرات من الاعمال التي أثرت الفن العربي بأفلام او مسلسلات ومسرحيات لا تنسى، إلا ان العديد من النجوم عانوا في آخر سنوات عمرهم من التجاهل والتهميش لهم من قبل صناع الأعمال الفنية كحالة الفنان الراحل يوسف شعبان، كما اشتكى بعضهم الآخر من جحود الوسط الفني لهم وعدم الاهتمام بهم وسؤال زملائهم عنهم خلال السنوات الأخيرة من مرضهم على غرار الفنان الراحل المنتصر بالله.

نرصد لكم ابرز نجوم الفن الذين اشتكوا في سنوات عمرهم الأخيرة من تهميش الوسط الفني لهم سواء من خلال عدم تواصل المنتجين والمخرجين معهم للمشاركة في أعمال جديدة، او تجاهل الوسط الفني للسؤال عن احوالهم خاصة بعد ازماتهم الصحية في عمر الشيخوخة.

يوسف شعبان وتجاهل المنتجين له

النجم يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا قبل يومين، كان واحدا من النجوم الذين عانوا من تجاهل المنتجين له في سنوات عمره الأخيرة حتى أنه كاد أن يعلن اعتزاله قبل أعوام بسبب تهميشه كلياً عن أي أعمال فنية جديدة، لكنه تراجع عن الاعتزال بعد دعم من اصدقائه.

يوسف شعبان يتحدث بحرقة قلب وغضب عن هذا التجاهل لتاريخه الفني الكبير من خلال تسجيل سابق والذي تم تداوله مؤخرا بعد وفاته، ويؤكد يوسف في التسجيل المتداول بأن الوسط الفني بات يتجاهل كبار النجوم رغم ان النجوم في مثل سنه من المفروض أن تُصنع لهم الأعمال تقديرا لما قدموه، مضيفا بأنه لم تعد تعرض عليه الأدوار، وانه على جيل الشباب أن يتواصل مع

"جيل الزمن الجميل" وأن يستفيد من خبراتهم، وهو ما لا يحدث.

يذكر ان يوسف شعبان توفي قبل يومين وذلك بعد عودته من لبنان الى مصر حيث كان يصور مشاهده في مسلسل "عش الدبابير".

المنتصر بالله

الفنان القدير الكوميدي المنتصر بالله الذي نشر الفرح بين الجمهور في معظم أعماله الفنية ورحل عن عالمنا عام 2020 ، أجبره المرض على الإبتعاد عن الأضواء، لكن ذلك لم يحزنه بقدر ما احزنه تجاهل زملائه الفنانين له وعدم السؤال عنه والإطمئنان عن احواله.

وصرحت زوجته عزيزة كساب في تصريح سابق متلفز لها قبل وفاة زوجها، بأن الأخير انتابه الحزن جداً لعدم تواصل زملائه معه معرباً عن افتقاده لهم وذلك منذ أن اصابه المرض قبل 12 عاما، كما انه لم يساهم احد في مصاريف علاجه.

وكان الراحل المنتصر بالله أصيب قبل 12 عاما بجلطة دماغية وبعد استقرار حالته عانى من تجاهل المنتجين والمخرجين له فعاد فقط بأعمال قليلة جداً منها مسلسل "الصيف الماضي" عام 2010، ليختفي بعدها عن الساحة الفنية، ويظهر فقط في بعض المناسبات والتكريمات وتقديم واجب العزاء رغم مرضه، ليرحل عن عالمنا العام الماضي.

جورج سيدهم

لم يشفع للفنان الراحل جورج سيدهم تاريخه الفني الممتد لحوالي 50 عاماً، في أن يعيش آخر سنوات حياته محاطاً بمحبة زملائه وسؤالهم عنهم حيث عانى التجاهل والجحود الشديد وفق تصريحات زوجته.

وتحدثت زوجته بلسانه في احدى التصريحات بأن الوسط الفني رفع شعار الجحود مشيرة الى غياب أن غابت العلاقات الإنسانية، وحلَّت محلها المجاملات المزيفة؛

الفنان سيد زيان

الفنان المصري الراحل سيد زيان الذي توفي عام 2016 ، قضى آخر 8 سنوات من عمره وحيداً على سرير المرض بعد اصابته بجلطة في المخ أدت لإصابته بشلل تام، وقد اشتكى من التجاهل التام له من زملائه الفنانين.

الفنان علي حميدة

الفنان علي حميدة صاحب الأغنية الشهيرة "لولاكي"، رحل عن عالمنا هذا العام وهو حزين بعدما اشتكى من عدم سؤال أو زيارة أقرب أصدقائه من الوسط الفني له والاطمئنان على احواله منذ تعرضه لوعكات صحية.

وقال علي حميدة في احد تصريحاته الأخيرة قبل وفاته : "لم يسأل عني عدد كبير من الفنانين ولم يقوموا بزيارتي خلال الفترة الماضية" وذلك بعد معاناته من المرض في السنوات الأخيرة.